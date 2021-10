Els països més rics del planeta, responsables de fins al 75% de les emissions globals de gasos d’efecte hivernacle, tornen a trencar les seves promeses contra la crisi climàtica i protagonitzen un nou augment en els nivells de pol·lució global. Segons revela l’últim informe de Transparència Climàtica del 2021, publicat ahir, la manca de compromís climàtic dels països del G-20 impulsa l’avanç de l’escalfament global extrem i exposa el planeta a una crisi climàtica sense precedents.

L’anàlisi, feta per un consorci d’entitats ecologistes de tot el món, posa totes les cartes sobre la taula a només tres setmanes de l’inici de la Cimera del Clima de Glasgow (COP26). Les emissions dels països del G-20 han tornat a repuntar. Després d’un 2020 marcat per una pandèmia de covid-19 que va suposar un descens del 6% en les emissions de diòxid de carboni, els registres confirmen que el 2021 es va iniciar amb un repunt de fins al 4%. Tot apunta que la Xina, l’Índia, Indonèsia i Argentina podrien fins i tot superar els seus registres del 2019, que marcaria nous rècords històrics de contaminació en aquests punts del globus. L’avaluació de les polítiques ambientals suspèn tots els països que integren el G-20.

No només preocupa que la xifra d’emissions globals torni a pujar. L’informe apunta que, a hores d’ara, el principal problema és que els actuals nivells d’emissions (i les promeses de reducció de cara a les pròximes dècades) segueixen estant molt lluny del que es necessita per limitar l’augment global de les temperatures per sota dels 1,5 graus de mitjana.