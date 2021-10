El govern espanyol destina a la xarxa de trens més de la meitat de la inversió als pressupostos generals de l’Estat a Catalunya, amb més de 1.200 milions d’euros per Rodalies, l’AVE o el corredor mediterrani, segons les dades que ha facilitat la delegació de l’executiu de Pedro Sánchez a Catalunya. A més, s’hi inclouen 243 milions en serveis ferroviaris declarats com a obligacions de servei públic.

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, va destacar ahir que els comptes que ha presentat el Govern compleixen el que marca l’Estatut i va demanar als partits que no es «despenguin» de la negociació i treballin per millorar-los. A més, va prometre que l’execució serà «més ràpida».

Rodalies s’endurà la part més gran del pastís de la inversió dels pressupostos del 2022, amb gairebé 680 milions d’euros. Aquests recursos coincideixen amb les negociacions engegades entre el Govern català i l’espanyol, on s’ha posat sobre la taula el traspàs de totes les competències restants.

La segona partida més elevada és la de la inversió en línies d’explotació d’alta velocitat, que s’endú prop de 270 milions d’euros. Les obres d’actuació del corredor mediterrani entre Vila-seca i Castellbisbal tenen un pressupost de 120 milions d’euros. D’altra banda, s’ha inclòs una transferència de 243 milions per als serveis ferroviaris declarats com a Obligacions de Servei Públic (OSP). A més, s’han pressupostat 135,5 milions per compra de material per Renfe i 10 milions en actuacions per m millorar l’accessibilitat pressupostària.

Algunes de les altres inversions destacades dels comptes estatals a Catalunya són les de conservació i explotació de carreteres amb 159 milions d’euros i una transferència de 109 milions d’euros a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), dues partides que són especialment importants ara que s’han aixecat els peatges d’algunes autopistes, va recordar Cunillera. A més, es destinaran 34,43 milions per acabar la variant de l’A-27 entre Valls i Montblanc.

El projecte de pressupostos inclouen una partida de 97,17 milions d’euros pel Port de Barcelona i una de 41,2 pel de Tarragona.

A més, les infraestructures aeroportuàries d’Aena i Enaire a Catalunya tenen un finançament assignat en els pressupostos de 94,8 milions d’euros.

En el capítol d’habitatge, destaquen els 51,47 milions d’euros del pla estatal i els 80,8 milions per a rehabilitació d’entorns residencials i edificis. Quant a investigació i coneixement, el Barcelona Supercomputing Centre rebrà 5,11 milions i el laboratori de llum del Sincrotró, 12,6.