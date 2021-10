Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha pagat dos dels gairebé cinc milions i mig d'euros que el Tribunal de Comptes reclama com a fiança a la trentena d'ex alts càrrecs de la Generalitat expedientats per l'acció exterior del Govern durant els anys 2011 i 2017 per promocionar el procés independentista.

Fonts d'ERC han explicat que, en concret, els dos milions abasten tots els ex alts càrrecs que van estar al Govern entre el 2016 i el 2017. Les mateixes fonts han indicat que altres afectats estan dipositant béns immobles per avalar la fiança, malgrat que hi ha dubtes sobre si es podran aturar els embargaments "vista l'arbitrarietat i la celeritat" amb què actua el Tribunal.

ERC fa una "crida a la solidaritat" per completar tot l'aval.