El dilluns 8 de novembre. És la data que acaben de marcar els Estats Units al calendari per reobrir les fronteres a espanyols i ciutadans de 32 països més que estiguin plenament vacunats.

Kevin Muñoz, un dels assistents de premsa de la Casa Blanca, ha confirmat a Twitter la informació avançada per Reuters, amb la qual es posa fi a unes restriccions que l’Administració de Donald Trump va imposar fa any i mig i que va mantenir el Govern de Joe Biden.

Ja al setembre, en el marc de les reunions de l’Assemblea General de l’ONU, Washington va anunciar que aixecaria les restriccions «a principis de novembre», però faltava concretar la data.

A partir del 8 de novembre, així, podran entrar per aire o per terra als EUA els ciutadans europeus i de països com la Xina, l’Índia, el Brasil o Sud-àfrica que hagin rebut la pauta completa d’alguna de les vacunes aprovades per l’Organització Mundial de la Salut, incloent-hi la d’AstraZeneca. Així mateix, els visitants hauran de presentar el resultat negatiu d’una prova de covid-19 feta en els tres dies anteriors al viatge al país.