L’històric polític de CDC i exdiputat al Congrés Jordi Xuclà va suggerir el nom de l’empresa belga investigada per corrupció a la que la Generalitat va pagar 4.132 euros el 2015 per un informe sobre defensa que la jutge sospita emmascarava el desviament de diners públics al procés.

Segons van informar fonts jurídiques, així ho va precisar ahir el sociòleg Salvador Cardús, membre del Consell Assessor per a la Transició Nacional i qui va encarregar l’informe sota sospita, en la seva declaració com a testimoni davant la titular del jutjat d’instrucció número 18 de Barcelona.

La declaració de Cardús s’emmarca en la ronda de testificals encarregades per la jutgessa, que investiga l’exconseller Raül Romeva i una desena de càrrecs del Govern per malversar gairebé un milió d’euros per «internacionalitzar» el procés mitjançant contractes a dit, alguns vinculats a informes o treballs acadèmics «arbitraris». Un dels informes que investiga la jutge per la seva opacitat és un estudi en matèria de defensa que la Generalitat va encarregar a l’empresa belga BVBA Services, societat que, segons la informació que li han remès les autoritats del país, no tenia empleats i va ser investigada per la Fiscalia per corrupció i blanqueig de capitals. La instructora no ha aconseguit trobar l’informe, que s’ignora si va arribar a redactar-se, i ningú l’ha aportat a la causa: tampoc Salvador Cardús, malgrat que va ser ell qui es va encarregar de traduir-lo.

Segons va explicar el sociòleg, des que el 2015 va canviar el centre on imparteix classes va perdre la documentació que guardava al seu correu electrònic antic, inclosos els missatges que permetrien seguir el rastre de la seva contractació, així com l’original del propi informe. Cardús va precisar que va ser Robert Albinyana, en aquell temps exsecretari d’Afers exteriors de la Generalitat i també investigat en la causa, qui va contactar amb ell perquè elaborés un informe sobre nous sistemes de defensa internacional.