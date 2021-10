Junts per Catalunya ha presentat aquest divendres avals per valor de 3.335.143 euros per "evitar els embargaments" als encausats pel Tribunal de Comptes, que persegueix una trentena d'exalts càrrecs del Govern per l'acció exterior de la Generalitat, presumptament per promocionar el procés sobiranista, entre el 2011 i el 2017. Alhora, el partit afirma que treballa en coordinació amb la Caixa de Solidaritat per "garantir els avals de tots els encausats" pel tribunal "sense excepcions". En aquest sentit, la formació liderada per Carles Puigdemont subratlla que ERC ha presentat avals per "salvaguardar la responsabilitat solidària que recau sobre el conseller Raul Romeva" i afegeix que no ha presentat "cap altre aval individualitzat".

D'aquesta manera, Junts desmenteix que ERC hagi pagat la fiança de tots els encausats que van formar part del Govern entre el 2016 i el 2017, Carles Puigdemont inclòs. En aquest sentit, Junts subratlla que ERC "en cap moment" s'ha posat en contacte amb el president a l'exili "per cap gestió relacionada amb aquest tema".Junts també afirma que no farà "partidisme" en temes de "solidaritat antirepressiva" i exigeix al Tribunal de Comptes que "accepti" els 5.471.143 euros dipositats avui per evitar els embargaments a les persones encausades.

De la seva banda, ERC ha afirmat que l'aval de dos milions d'euros que ha presentat abasta tots els exalts càrrecs perquè assumeix la part de fiança de Raül Romeva, que és la més alta. Atès que es tracta d'una fiança solidària, els republicans consideren que amb aquests diners queden coberts tots els encausats que formaven part del Govern en el període 2016-2017.