El diputat del PDeCAT al Congrés Genís Boadella ha denunciat que l'estat espanyol "no és capaç de demanar perdó" per l'afusellament del president Lluís Companys avui fa 81 anys. Des del cementiri de Montjuïc, el diputat ha reivindicat que avui l'homenatge "és més necessari que mai" i ha reclamat que hi hagi una "reparació justa" de la figura del president assassinat.

D'altra banda, sobre la decisió del Tribunal de Comptes de tombar l'aval del ICF, l'ha considerat "injusta" i ha assenyalat que s'ha produït quan PSOE i PP han arribat a un acord per renovar diversos òrgans, entre ells el Tribunal de Comptes.