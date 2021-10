El PSOE i el PP han obert la porta a pactar la renovació de la cúpula del Poder Judicial després de tancar ahir un acord per a renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Comptes, el Defensor del Poble i l’Agència de Protecció de Dades.

El Govern i el principal partit de l’oposició continuen acostant posicions entorn de la renovació dels òrgans constitucionals i ahir van anunciar que en les pròxims dies donaran a conèixer els noms de les persones que integraran els òrgans institucionals ja pactats. «Seran de reconegut prestigi i de consens», van assenyalar fonts de totes dues parts, atès que PSOE i PP es mostren més a prop per veure com renovar la cúpula del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que porta gairebé tres anys en funcions.

El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i el secretari general del PP, Teodoro García Egea, van coincidir després de mesos de discrepàncies, que continuaran dialogant sobre tots els òrgans i que és possible arribar a més consensos. «No només és desitjable sinó que és factible», va puntualitzar en roda de premsa Bolaños en el Congrés, que es va convertir en escenari de declaracions polítiques després de conèixer-se al migdia el pacte tancat sobre quatre òrgans constitucionals.

Així, mentre el ministre de la Presidència va reconèixer que queda molta feina i va confiar que el PP estengui la seva voluntat de consens al Poder Judicial, el secretari general del PP va dir que «tot és possible amb voluntat i amb intenció d’acordar i de cedir». No obstant això, els populars insisteixen que l’acord sobre el CGPJ es veurà «si hi ha garanties» que s’avança cap al reforç de la independència judicial.

La veritat és que la dura confrontació entre el Govern i el PP per la renovació de les institucions el termini de renovació de les quals arriba en alguns casos fins al 2017 va desaparèixer en 24 hores. El Govern ho atribueix a un canvi de postura del PP encara que els populars afirmen que no s’han mogut del punt on estaven, que era tendir la mà a l’Executiu i elogien l’»audàcia» del seu líder Pablo Casado.

Bolaños va precisar que han arribat a un pacte «en un termini curt» perquè es partia d’una proposta ja consensuada el febrer d’enguany pel que «les converses estaven molt treballades». Des de l’Executiu també s’incideix que sempre han estat oberts a negociar i a aprofitar qualsevol instant que permetés avançar, ja que la renovació dels òrgans constitucionals són fonamentals per reforçar el sistema democràtic. La renovació del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Comptes, del Defensor del Poble i de l’Agència de Protecció de Dades està prevista en una sessió plenària que se celebrarà previsiblement la setmana del 25 d’octubre tant al Congrés dels Diputats com al Senat. De manera paral·lela PSOE i PP continuaran parlant de com renovar el Poder Judicial encara que els populars continuen reclamant que es reformi el sistema d’elecció perquè els jutges triïn de manera directa a la majoria dels vocals.

L’acord per renovar els quatre òrgans ja caducats ha estat valorat també pels socis de Govern de coalició i la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, va incidir que l’Executiu sempre va buscar el consens. La ministra d’Igualtat, Ione Belarra, va voler deixar clar que en l’acord ha participat la formació morada perquè forma part del Govern de coalició i va dir que mentre no hi hagi un pacte sobre el Poder Judicial el PP està «en rebel·lia».