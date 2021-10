L’expresident Carles Puigdemont rebutja la possibilitat d’obtenir «un indult anticipat» i demana que la seva situació personal davant la justícia «no formi part de cap agenda en la denominada taula de diàleg acordada per ERC i el govern espanyol ni de cap conversa bilateral».

Quan es compleixen dos anys de la sentència del procés, l’expresident de la Generalitat va publicar ahir un article a El Punt Avui titulat «No vam anar a l’exili per demanar l’indult». En aquest article, Puigdemont exigeix «respecte» sobre la seva situació enfront de la justícia, «també al meu govern per si ha tingut o té la temptació d’incloure aquesta ‘sortida personal’ en les converses que manté amb el govern espanyol».

«Ni busquem cap indult anticipat ni creiem que aquesta opció aporti cap solució al conflicte, i per descomptat no pas a les més de tres mil persones afectades per la repressió», afegeix.

Puigdemont assegura ser conscient que pot ser extradit a Espanya i ser condemnat a una llarga pena de presó o bé, diu, haver de «quedar-nos molt temps a l’exili», un camí que va emprendre, assegura, «per defensar la legitimitat dels meus actes com a president de Catalunya» i «defensar la declaració d’independència com a acte polític» que porti al reconeixement internacional de la república catalana.