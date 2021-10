El Tribunal Constitucional (TC) ha ordenat investigar si la Policia Nacional va torturar el menor Guillem P.C. després de detenir-lo davant de la Prefectura de Barcelona l’octubre del 2019 en les protestes per la sentència del procés, en veure «precipitat» l’arxiu de la seva querella contra vuit agents. Així ho sosté la sala segona del TC en una sentència que dona la raó al jove, detingut el 18 d’octubre del 2019 quan sortia corrent després d’una protesta a Via Laietana, i deixa sense efecte la carpetada del jutjat d’instrucció 11 de Barcelona i de l’Audiència de Barcelona a la seva querella per tortures, lesions lleus i contra la integritat moral. El jove va recórrer davant el TC al·legant l’absència d’una investigació «suficient» dels fets denunciats; l’alt tribunal acorda ara retrotreure les actuacions en el moment anterior a l’arxiu de la querella perquè el titular del jutjat d’instrucció 11 actuï en «termes respectuosos amb el dret fonamental vulnerat».