"A veure què hi ha en la caixa forta, estic esperant que vingui el serraller per a obrir-la… jo no em vull emocionar". Tres dies després d'assassinar al seu pare, el 30 de juny de 2013, Andreu Coll Tur, de 18 anys, estava impacient per gaudir de l'herència de l'empresari mallorquí al costat del seu amic Francisco Abas Rodríguez, natural de Saragossa de 20 anys, estudiant de transport sanitari, al qual havia conegut per internet i que el va ajudar a cometre el crim.

"Osti, noi!, m'ho perdré. Quan la teva mare vegi el que hi ha, s'alegrarà un munt", li va animar Abas per telèfon. "Et faré una foto", li va prometre Coll des del xalet del seu pare. Fill de pares separats, Coll era l'únic de tres germans que vivia amb el seu progenitor, Andreu Coll Bennàssar, a Alaró (Mallorca). El pare havia posat molt d'interès en què el menor no seguís l'exemple dels seus dos germans i finalitzés els seus estudis. Encara que el jove volia preparar les oposicions per a ser policia, va acabar treballant com a assistent personal en l'empresa del seu pare.

"Volia viure millor"

L'any 2010 va marxar de casa de la seva mare per estar amb ell. Ho va fer "perquè volia viure millor i amb ella no tenia tants diners". El xaval es va queixar al seu pare que la seva mare no li comprava roba i li feia posar-se la que li anava quedant petita al seu germà gran. Amb un patrimoni d'uns 50 milions d'euros, Coll Bennàssar era propietari d'una empresa de màquines escurabutxaques i d'una immobiliària a Mallorca. Posseïa, a més, un centenar de propietats repartides per tota Espanya.

Abas va assegurar que va actuar "per amor", que Coll li va prometre que tindrien "molts diners per poder viure junts, encara que fos com a amics"

Trencades les relacions amb la seva exmuller i els seus altres dos fills, acabava de realitzar tots els tràmits per a desheretar-los i llegar al jove Andreu tots els seus béns, la qual cosa va influir perquè el noi dugués a terme el seu pla, segons els investigadors. Dos anys enrere, quan tenia 16 anys, Andreu Coll havia conegut a Francisco Abas jugant a un videojoc per internet, Call of duty. Tots dos compartien la seva afició pels jocs bèl·lics i passaven jornades maratonianes de fins a catorze hores diàries davant de la consola. Coll es va presentar al saragossà com 'TacticoMen', un àlies després del qual, segons el seu propi perfil com a jugador, s'amagava "una màquina de matar".

Tots dos joves van formar aviat un equip i es van fer amics, es comunicaven a través del micròfon de la PlayStation i també per Skype. El 2012, Coll va viatjar a la península per veure al seu amic i aquest li va retornar la visita poc després. Igual que el saragossà, el mallorquí tenia pocs amics, segons va comentar a una veïna de la família: "Els nois del poble no volen anar amb mi perquè el meu pare és ric". Així que va trobar en Abas "a un germà" amb qui compartir les seves confidències. Per part seva, el saragossà veia a Coll "un amor no correspost", al qual fins i tot s'havia declarat: "Li vaig dir que estava enamorat d'ell, però em va contestar que li agradaven les noies".

Somnífers en una galeta

Dues setmanes abans del crim, Coll li va plantejar a Abas "fer-li alguna cosa" al seu pare. Li va parlar del patrimoni milionari de l'empresari i li va prometre que després del crim viurien junts "com a amics". El 26 de juny de 2013, Abas va viatjar a Mallorca per tal de passar una temporada a casa del noi, on van compartir habitació i llit. L'endemà passat, van intentar matar a l'empresari sense èxit. Van introduir diversos somnífers en una galeta que li van oferir a l'hora de sopar i, mitja hora després que s'adormís, van entrar a la seva habitació.

Abas li va donar un cop amb un bastó de fusta, mentre el fill l'il·luminava amb una llanterna. Però el pare es va despertar i tots dos van fugir abans que ell pogués veure alguna cosa més que "un home colpejant-li amb alguna cosa", com va explicar l'endemà a la seva germana Margarita. L'home va cridar al seu fill i a Abas, pensant que un estrany havia entrat a robar a la casa, però els dos nois van aconseguir convèncer-li que podia haver-ho somiat tot. No obstant això, l'empresari va començar a sospitar: "He arribat a pensar que va ser Andreu. Com els he fet enfadar aquesta setmana fent que es quedin a treballar, potser se'ls han creuat els cables i em volen fer una putada", va explicar a la seva germana després de l'agressió. I va afegir un detall que no li va passar inadvertit a aquesta: "Com tenen un pal allà en el llit que a vegades juguen amb ell...".

40 cops

L'endemà, el fill de l'empresari i el seu amic van tornar a intentar cometre el crim, i aquesta vegada el seu pla va resultar. L'home va arribar a casa cap a la una de la matinada. El seu fill li va demanar que pugés a l'habitació, a la segona planta, perquè mirés alguna cosa en el seu telèfon mòbil. Llavors, l'amic del jove Andreu li va propinar al pare d'aquest el primer dels quaranta cops que van posar fi a la seva vida. Ho va fer per darrere, amb un bat de fusta amb quatre claus de deu centímetres en un extrem, que Andreu Coll havia fabricat imitant l'arma d'un videojoc de zombis anomenat Dead Rising 2, al qual els dos joves solien jugar.

Un Rolex, un anell i 12.000 euros

Tots dos van declarar que van esperar que la víctima deixés de respirar i després es van dutxar, van rentar el cadàver amb la manguera del jardí i el van canviar de roba. Després li van robar un Rolex, un anell d'or i un maletí amb 12.000 euros en efectiu, per tal de simular un robatori i van arrossegar el cos fins al cotxe, un tot terreny Land Rover on, hores més tard, dos veïns van trobar el cadàver en un camí de Bunyola, a 15 quilòmetres d'Alaró. Un conegut els va veure tornant al xalet sobre les quatre de la matinada en l'Audi TT que el pare de Coll li havia regalat al seu fill.

Tres dies després del crim, la Guàrdia Civil va escoltar com els dos joves discutien per telèfon sobre el repartiment de l'herència del pare de Coll: "A la meva tia la tirarem de l'empresa i els diners es repartirà en tres munts: per als meus dos germans i per a mi", li va explicar Coll a Abas. "Perquè no hauria de ser així, eh?", es va queixar el saragossà. "Que no passa res, Fran, que hi ha molt", li va respondre el mallorquí. Però el seu amic no estava tranquil: "Jo crec que la teva tia sap alguna cosa", va sospitar. "No sap res. No parlis d'això aquí, Fran", li va advertir Coll.

Un pacte trencat

Després de ser detinguts, els dos van trencar el seu "pacte de silenci" i van acabar confessant. El fill de l'empresari va intentar justificar l'assassinat del seu pare adduint que aquest el "maltractava psicològicament", sobretot en el treball: "Em criticava davant dels altres i m'humiliava, deia que era un inútil, una deixalla social i m'obligava a treballar més hores dient que la família és la família".

Abas va assegurar que va actuar "per amor", que Coll li va prometre que tindrien "molts diners per a viure junts, encara que només fos com a amics", i que feia tot el que aquest li demanava. A més, va restar importància a la versió del seu amic: "Andreu discutia molt amb el seu pare, no eren humiliacions, però si Andreu s'anava de casa, el seu pare li treuria tot. L'única solució era matar-ho".

17'5 i 16'5 anys de presó

Coll i Abas van ser condemnats a 17 anys i mig i 16 anys i mig, respectivament. Davant el jutge, van acabar demanant perdó pel crim. Segueixen a la presó. Segons ha sabut CASO ABIERTO no han gaudit de cap permís de sortida en aquests anys. Els informes psiquiàtrics van concloure que els dos assassins no tenien trastorns ni al·lucinacions derivades del consum massiu de videojocs i que eren conscients dels seus actes quan van planejar el crim i el van cometre.

Els forenses van definir a Coll com una persona "freda i intel·ligent, amb caràcter dominant" i van recalcar l'odi que sentia cap al seu progenitor, sobretot des que va desnonar a la mare i els germans d'Andreu, a l'octubre de 2012: "Jo estimava al meu pare, però quan no estàvem en l'oficina ni a casa. L'estimava quan estàvem a casa del meu avi o en el cotxe. Sempre he estimat més a la meva mare", va declarar.