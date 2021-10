La direcció dels Mossos d’Esquadra ha obert expedient disciplinari i ha suspès cautelarment de funcions els tres agents del cos fins ara en actiu a qui van detenir junt amb un altre en excedència, per suborn, robatori amb força i revelació de secrets. Segons van informar els Mossos en un comunicat, la direcció general de la Policia autonòmica ha acordat obrir expedient disciplinari als quatre mossos, inclòs el que està en excedència, i cautelarment ha suspès de funcions els tres en actiu.

Fonts properes al cas consultades per Efe van detallar que un dels detinguts és un agent de seguretat ciutadana i un altre pertany a la unitat de recursos operatius (ARRO) de la regió policial metropolitana nord de Barcelona. Els quatre detinguts, acusats també d’un delicte de realització arbitrària del propi dret, havien de passar ahir a disposició judicial. Els agents van ser detinguts dijous a Barcelona, Santa Perpètua de Mogoda i Montcada i Reixac per efectius de la Divisió d’Afers Interns (DAI), en una operació en què també es va escorcollar una empresa de seguretat de Barcelona dirigida pel mosso en excedència. Segons va avançar La Vanguardia, es tracta de Marc F., director de seguretat de l’empresa Double Group, que va ser escorcollada i està especialitzada en la protecció de personalitats i gestió de grans esdeveniments, per la qual suposadament va reclutar els altres tres arrestats. Precisament, els Mossos van detenir ahir dues persones més relacionades amb l’entitat investigada, segons el cos. El cas, dirigit pel jutjat d’instrucció número 1 de Rubí, es va obrir per la denúncia d’una parella que va contractar els serveis de protecció de l’empresa i hi va contreure un deute, i davant d’això alguns dels detinguts suposadament els van sostreure joies i articles de valor.