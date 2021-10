Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha pagat dos dels gairebé cinc milions i mig d’euros que el Tribunal de Comptes reclama com a fiança a la trentena d’ex alts càrrecs de la Generalitat expedientats per l’acció exterior del Govern durant els anys 2011 i 2017 per promocionar el procés independentista. Fonts d’ERC van explicar que, en concret, els dos milions abasten tots els ex alts càrrecs que van estar al Govern entre el 2016 i el 2017.

Les mateixes fonts van indicar que altres afectats -com l’expresident de la Generalitat Artur Mas- estan dipositant béns immobles per avalar la fiança, malgrat que hi ha dubtes sobre si es podran aturar els embargaments «vista l’arbitrarietat i la celeritat» amb què actua el Tribunal, lamenten les fonts. ERC fa una «crida a la solidaritat» per completar tot l’aval.

Alguns dels excàrrecs que es beneficiaran d’aquesta actuació d’ERC són el líder del partit, Oriol Junqueras i l’exconseller Raül Romeva, però també l’expresident de la Generalitat i també el líder de Junts, Carles Puigdemont, entre d’altres. No obstant això, en quedaran exclosos tots els afectats per aquesta causa que van formar part del Govern entre 2011 i 2016, quan els republicans no estaven a l’executiu català, com és el cas de l’expresident Mas o l’exconseller Andreu Mas-Colell.

El partit republicà considera «un escàndol» i «vergonyosa» l’actuació del Tribunal de Comptes, òrgan «polititzat» del qual, precisament, dijous va anunciar la renovació dels càrrecs amb el mandat caducat des del juliol en virtut d’un pacte de PSOE i PP.

Els republicans acusen aquest organisme de perseguir el moviment independentista amb una «cacera econòmica sense precedents», fet que considera «una forma més de repressió i fins i tot d’extorsió econòmica».

També considera «molt greu» que l’òrgan actuï «sense acceptar cap termini» per dipositar els pagaments i veu «inacceptable i vergonyós» que els embargaments siguin imminents, tal com va ordenar ahir el Tribunal després de rebutjar l’aval de les fiances a través de l’Institut Català de Finances (ICF), en una decisió que serà recorreguda pel Govern.

Davant d’aquest escenari, ERC «s’ha vist obligada a actuar amb la màxima celeritat». Per evitar «l’afectació personal i familiar de desenes de persones», el partit, «amb un gran esforç de l’organització i la militància», ha pagat dos dels gairebé cinc milions i mig que exigeix el tribunal. Es tracta de la part corresponent a les despeses imputables a «totes les persones que van tenir responsabilitats de govern entre el 2016 i el 2017», entre els quals l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.

D’altra banda, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha elevat a l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa i a la comissària europea dels Drets Humans el possible atemptat de drets que suposa la denegació del Tribunal de Comptes dels avals de l’Institut Català de Finances. Ribó es mostra sorprès pel fet que un òrgan administratiu no respecti una norma amb rang de llei plenament vigent com és un decret llei ja convalidat pel Parlament de Catalunya. També recorda el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries en favor de la constitucionalitat de l’aval.