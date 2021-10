La jutgessa argentina María Servini de Cubría, que investiga els crims del franquisme, ha processat l'exministre Martín Villa per presumpte homicidi i tortures durant la dictadura. Segons han informat aquest dissabte 'elDiario.es' i 'Público', que han tingut accés a la interlocutòria, se l'investiga per quatre homicidis que van tenir lloc durant l'etapa final del franquisme, quan Villa era ministre del govern espanyol. Entre ells, la coneguda com a matança de Vitòria. Es tracta de l'assassinat el 1977 del jove Arturo Ruiz, dels fets de Vitòria en què van morir cinc obrers, de la repressió policial durant les festes dels Sanfermines de 1978 i de cinc morts més durant la Setmana Pro Amnistia de l'any 1977.

La justícia argentina ha imposat a Villa, de 87 anys, un embargament de béns per valor de 1.134 milions de pesos argentins –uns deu milions d'euros– i presó preventiva, de la qual n'ha quedat exempt. Considera que era "màxima autoritat de l'ordre públic", que ostentava una "posició preponderant" a l'executiu espanyol durant els fets pels quals ha resultat processat i que des d'allà "es van propagar les ordres cap a aquells que van resultar executors directes dels delictes".