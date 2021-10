El jutjat d'instrucció 1 de Rubí ha decretat llibertat provisional per als quatre agents dels Mossos d'Esquadra detinguts aquest dijous per robatori amb força, suborn i descobriment i revelació de secrets. Els quatre investigats hauran d'estar a disposició del jutjat sempre que siguin requerits. Per a un d'ells, l'agent que estava en excedència, el jutge ha acordat la llibertat sota fiança de 85.000 euros i li prohibeix sortir del territori. Tres dels detinguts s'han acollit al dret de no declarar mentre que l'altre, per al qual s'ha dictat la llibertat sota fiança, ha contestat només les preguntes de la seva lletrada. A més de les declaracions dels detinguts, avui també s'ha pres declaració a la víctima principal i a quatre testimonis.

En paral·lel al procés judicial, la Direcció General de la Policia ha obert un expedient als quatre agents. A més, als tres en actiu els ha separat del servei i se'ls ha suspès de funcions cautelarment. La Divisió d'Afers Interns (DAI) ha fet aquest divendres dues detencions més de persones relacionades amb l'empresa de seguretat del suposat cap de la trama, que és un mosso en excedència que també havia estat bomber. La seu de l'empresa a Barcelona també ha estat escorcollada.

Segons ha publicat 'La Vanguardia', fa un any un home amb antecedents policials estava sent extorsionat i amenaçat i va demanar protecció a l'empresa de seguretat del mosso en excedència. No obstant, les relacions entre client i empresari es van complicar perquè l'home no pagava. Va demanar un préstec al propi empresari de seguretat i li va concedir, però tampoc el va pagar. Això va provocar que el propietari de l'empresa de seguretat anés un dia a casa del client i li robés joies. A més, va trucar excompanys policies que van presentar-se a la porta de la casa uniformats, per la qual cosa han estat arrestats.