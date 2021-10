El viròleg, catedràtic de Microbiologia i director de l’Institut de Salut Global i Patògens Emergents de l’Hospital Mount Sinai de Nova York, Adolfo García-Sastre, va assegurar ahir que abans de final d’any hi haurà un fàrmac contra la covid i que el SARS-CoV-2 acabarà sent un virus respiratori més. En una entrevista a RAC-1, el microbiòleg burgalès va afirmar que, «per a les persones vacunades, el virus s’ha acabat», però va admetre que possiblement els casos augmentaran per Nadal, però ja no seran tan greus i no col·lapsaran el sistema sanitari. «Per als vacunats, el virus s’ha acabat», va reiterar García-Sastre, que va destacar que «els casos d’hospitalització o de mort són en persones no vacunades. El risc de tenir una malaltia severa si estàs vacunat és molt petita».

El viròleg, centrat en estudis de biologia molecular del virus de la grip i altres virus d’RNA, va anunciar que «és probable que ens hàgim de vacunar cada cert temps» contra la covid, però va afirmar que «si tenim sort abans d’acabar l’any hi haurà una pastilla que si tens símptomes de covid evitarà que tinguis una grip severa». «La covid no causarà tants problemes com la grip i s’afegirà com un virus respiratori més», va vaticinar l’expert.