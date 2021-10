"Hores d'ara queda molt camí per recórrer per fer possible el nostre suport, molt". Aquest ha estat el missatge que el president d'ERC, Oriol Junqueras, ha enviat aquest dissabte al matí a al govern espanyol. Durant la seva intervenció al Consell Nacional del partit, ha afirmat que l'executiu espanyol "hauria d'haver après" que no és la primera vegada que els republicans es veuen "obligats a tombar" uns comptes "perquè no són bons per a la ciutadania". De fet, ha dit que aquests és un dels requisits perquè comptin amb el suport dels republicans. Ha afegit que el primer que fa bons uns pressupostos és que és compleixin. "De res serveixen promeses i declaracions d'inversions que mai arriben", ha manifestat.

En aquest sentit, ha afegit que si els comptes són bons per la ciutadania, tindran el suport d'ERC. Junqueras ha volgut deixar clar que ERC no dona suport als pressupostos "de cap formació política en concret" ni de cap govern en concret, sinó que ha insistit que ho fan a aquells comptes que són bons per als ciutadans de Catalunya.

El líder del PSC, Salvador Illa, ha respost al president d'ERC, Oriol Junqueras, que si s'és "autènticament" d'esquerres és "difícil" votar en contra dels pressupostos que ha presentat el govern espanyol. Des del Congrés del PSOE, Illa ha recriminat que, a diferència de l'executiu de Pedro Sánchez, el Govern no ha presentat el seu projecte de pressupostos. "Alguns poden fer aquestes declaracions perquè hi ha projecte", ha dit, al temps que ha criticat que no es coneguin "ni les línies mestres" del català. Per això, ha instat el president català, Pere Aragonès, a presentar "amb urgència" els comptes. També li ha estès la mà del PSC "si no se'n surten".

El socialista ha defensat que els comptes espanyols són progressistes i amb la inversió social i en infraestructures "més elevada" en 40 anys, motius pels que veu "molt difícil" que una persona d'esquerres s'hi oposi.

Illa també ha instat ERC i Junts a participar del debat sobre el model de finançament. Ha explicat que els socialistes catalans ho faran i ha descartat que aquest debat suposi un trencament de la "unitat" socialista. El líder del PSC ha reconegut que hi poden haver "posicions diferents" dins del socialisme però ha afegit que és un debat que s'ha d'afrontar. Per això, s'ha mostrat esperançat que el congrés socialista sabrà trobar un "punt d'equilibri".

La postura del PSC és obtenir un sistema de finançament "just", on ningú tingui privilegis però que prengui en consideració el cost real dels serveis.

Sobre el congrés que el PSOE està celebrant a València, ha assegurat que durant el matí s'ha pogut veure aquesta "unitat" socialista, amb la presència dels expresidents José Luís Rodríguez Zapatero i Felipe González.