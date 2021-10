El PP ha retallat la seva distància amb el PSOE en gairebé tres punts fins als 6,4 punts de diferència coincidint amb l’escalada sense precedents del preu de la llum, la convenció del partit liderat per Pablo Casado i en la vigília del Congrés Federal dels socialistes, segons l’últim baròmetre del CIS.

L’enquesta del CIS, elaborada entre l’1 i el 13 d’octubre, concedeix al PSOE una estimació de vot del 28,5% enfront del 29,6 de setembre, i als ‘populars’ un 22,1%, 1,6 punts més que fa un mes. L’alça del PP porta aparellada una caiguda de Vox, que perd mig punt i es queda en el 13,2%, just el contrari del que succeeix a Unides Podemos, el soci del PSOE en el Govern de coalició, que escala cinc dècimes fins a l’11,8% dels sufragis. Ciutadans no remunta i també cau mig punt i es queda amb el 6,0% d’estimació de vot, mentre que ERC seria la sisena força més votada del Congrés, amb el 3,1% dels vots. Més País-Compromís obtindria el 3,0%, i ja a més distància se situaria JxCat, amb l’1,6; una dècima més que el PACMA, un partit que no compta amb representació parlamentària i que es quedaria amb l’1,5%.

Quant a la nota que els ciutadans posen al Govern, la ministra de Defensa, Margarita Robles, continua sent la integrant de l’Executiu millor valorada, amb una nota mitjana de 5,5 punts.