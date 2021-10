Els socialdemòcrates alemanys, vencedors de les eleccions parlamentàries, els verds i els liberals van anunciar ahir un acord preliminar per formar un nou Govern. «Efectivament, hem aconseguit acordar un document. És un resultat molt bo, demostra clarament que es pot formar un Govern a Alemanya», va celebrar el socialdemòcrata Olaf Scholz, probable futur canceller en substitució d’Angela Merkel, en una declaració a la premsa al costat dels líders dels verds i dels liberals. Les tres formacions, amb agendes molt diferents, estan en converses preliminars des de principis d’octubre per intentar formar aquesta coalició inèdita, sense els conservadors d’Angela Merkel, que van registrar el pitjor resultat de la seva història a les eleccions del 26 de setembre. Sobre la base del document presentat ahir, les tres parts obriran ara negociacions formals en què es tractaran, punt per punt, tots els detalls d’una futura aliança.