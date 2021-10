El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha aconseguit aquest dissabte una imatge d'unitat al voltant de la seva direcció gràcies a la participació dels seus predecessors vius, Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero i Joaquín Almúnia, al Congrés Federal del PSOE. Tots tres han entrat al plenari llargament aplaudits i s'han abraçat a Sánchez abans de les seves intervencions. González havia apuntat en els últims anys que no se sentia representat pel govern de Sánchez i no havia estat present als congressos del 2008, 2011 i 2017. Avui es dirigirà al plenari després de rebre els elogis de la vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, que l'ha reivindicat com un dels actius del partit.

Els tres exsecretaris generals no són els únics que han tancat files amb Sánchez. També ho han fet els barons del partit, des del president extremeny Guillermo Fernández Vara, a l'Aragonès Javier Lambán, i al valencià, Ximo Puig, que han apel·lat a la unitat del projecte. Fins i tot han expressat suport a Sánchez l'expresidenta de la Junta d'Andalusia Susana Díaz, que ara ocupa un escó al Senat, i el que va ser mà dreta del president i secretari d'Organització del PSOE José Luis Ábalos, que va quedar descavalcat a l'última remodelació .

La unitat ha estat l'eix del discurs de la vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, que ha reivindicat un "rearmament de la socialdemocràcia" i ha recordat tots els avenços socials que ha protagonitzat el PSOE, des de la llei del matrimoni homosexual a l'Ingrés Mínim Vital. "Estem mostrant a tots els espanyols el camí de la justícia social i l'esperança" perquè "hi ha qui parla tot el dia d'Espanya, però cava fosses per separar els ciutadans i territoris", ha dit en referència al PP, però "Espanya està cansada de fractures i la de divisió dels qui atien el rancor entre espanyols".

"És el moment de construir nous ponts, d'unir-nos i unir Espanya, de sumar forces a tot Espanya", ha dit Lastra.