L'autopista AP-7, alliberada de peatges el passat 1 de setembre, registra aquest diumenge 15 quilòmetres de retencions en direcció cap a Barcelona al seu pas per la Roca del Vallès. Segons dades del Servei Català de Trànsit, també hi ha congestió al tram de Vilafranca del Penedès, amb 7,5 quilòmetres d'intensitat en sentit nord, cap a Barcelona. La circulació intensa i les retencions s'han convertit en una constant cada diumenge des que es van retirar els peatges d'aquesta via.