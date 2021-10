El Departament de Salut ha declarat 17 hospitalitzats més a causa de la covid-19 en les darreres hores (347) i els mateixos crítics a l'UCI (91). L'Rt puja dues centèsimes i se situa ara en 0,82, mentre que el risc de rebrot continua a 37. En paral·lel, s'han notificat 291 nous casos confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 919.473. En les darreres hores s'han notificat tres noves morts i el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 23.957. L'1,49% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 48,04 a 46,75, mentre que a 7 dies puja de 19,40 a 19,77.

El risc de rebrot era de 53 entre el 30 de setembre i el 6 d'octubre, i baixa a 37 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, puja a 0,82, per sota del valor de la setmana anterior (0,91).La incidència a 7 dies és de 19,77 entre el 7 i el 13 d'octubre, per sota dels 26,98 de l'interval anterior. A 14 dies, la incidència és de 46,75, per sota dels 60,34 casos que es van registrar entre el 30 de setembre i el 6 d'octubre.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, el l'últim període se n'han notificat 1.545, per sota de l'interval anterior, quan se'n van declara 2.109.Durant l'última setmana analitzada, s'han fet 81.538 PCR i 46.406 tests d'antígens, dels quals l'1,49% ha donat positiu, inferior a l'interval anterior (1,73). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 39,99 anys.Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 997.082 casos, dels quals 919.473 per PCR\/TA. Pel que fa a les morts, se n'han declarat tres més i la xifra és de 23.957 defuncions des de l'inici de la pandèmia.Entre el 7 i el 13 d'octubre s'han declarat 10 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 17. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 345 persones. La setmana del 30 de setembre al 6 d'octubre n'hi havia 393.Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 35.155 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 6 més. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 38.996. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 9.235 persones, cap més.