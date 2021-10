El Congrés Federal del PSOE ha aprovat aquest diumenge amb un 94,94% dels vots la composició de la nova executiva de Pedro Sánchez, formada per 42 persones i on el PSC disposa de quatre representants: Eva Granados, Montse Mínguez, Víctor Gutiérrez i Manuel García Salgado. El nou equip de Sánchez ha obtingut 975 vots dels 1.027 delegats que han votat a aquest Congrés, mentre que hi ha hagut 52 vots en blanc i cap en contra. El Comitè Federal també ha quedat aprovat amb un 94,16% dels vots.

El Congrés Federal –amb la fotografia de l'abraçada del secretari general amb Felipe González- ha permès als socialistes projectar una imatge de reunificació al voltant del projecte de Sánchez. El president valencià, Ximo Puig, ho ha resumit a la clausura assegurant que aquest ha estat el "Congrés de la fraternitat".

Sánchez ha rebut vuit minuts d'aplaudiments en arribar a la clausura del conclave de València, on els socialistes han reunit prop de 8.000 persones. El resultat de la votació de l'Executiva, aprovada amb un 94,04%, evidencia l'evolució del partit a l'entorn de la figura de Sánchez, que ara fa 4 anys, el 2017, només havia aconseguit el 70,5% dels vots. Per a l'ocasió d'aquest Congrés, que té per lema "Avancem", els socialistes espanyols han fet participar tots els exsecretaris generals vius –González, Almúnia i Zapatero- i han rendit homenatge a Alfredo Pérez Rubalcaba.

Tot en suport de Sánchez, que ha projectat el Congrés com una cita per formar una nova executiva que posi en línia la direcció de Ferraz amb les polítiques de la Moncloa. Es tracta, segons fonts socialistes, d'injectar múscul a l'aparell i preparar-lo pel cicle electoral que ha de culminar amb les eleccions generals del 2023.

El Congrés també ha servit per ratificar les línies polítiques i estratègiques del partit, que un cop més –a instàncies d'una esmena del PSC- ha introduït al document polític una referència a la Declaració de Granada del 2013, que apostava per una reforma federal de la Constitució.

El PSC ha celebrat el resultat de la cita. En declaracions als mitjans, el líder dels socialistes catalans, Salvador Illa, ha afirmat que el Congrés Federal ha permès "refermar l'aposta pel diàleg a Catalunya" i impulsar "l'horitzó federal de l'Estat compost que és Espanya". "Sortim amb energies renovades, amb un compromís per seguir governant perquè avanci Catalunya i Espanya".

Durant aquests tres dies de conclave –i com en tots els congressos- la nova direcció de Sánchez també ha treballat per desactivar les esmenes presentades per les Joventuts Socialistes i Izquierda Socialista a favor de la república. Totes les esmenes han acabat reduïdes a un text que fa referència als "valors republicans" del partit però que deixa clar que el PSOE prioritza la "lleialtat al pacte constitucional".

El PSC guanya pes a la nova executiva, on guanya una cadira i disposa de quatre representants. Són la portaveu del Grup Socialista al Senat, Eva Granados –membre nata per la seva tasca de portaveu- la diputada al Congrés Montse Mínguez, que ocupa la secretaria de Treball, Economia Social i Autònoms, el waterpolista Víctor Gutiérrez, que assumeix la secretaria LGTBI, i el membre d'UGT Manuel García Salgado, que farà de vocal.

L'executiva de Sánchez que surt d'aquest Congrés està formada per 42 noms (més els membres nats) amb un nucli dur integrat per Adriana Lastra, Santos Cerdán i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.

De fet, Sánchez ha situat sis ministres al seu equip de direcció, i a més de Bolaños, a qui encarrega la secretaria de Reforma Constitucional i Nous Drets, hi ha la ministra de Sanitat, Carolina Darias, com a secretària de Sanitat; la ministra de Ciència, Diana Morant, com a secretària de Ciència; la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero; la ministra d'Educació, Pilar Alegría, i la portaveu i ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, les últimes tres com a vocals.