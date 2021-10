Un inspector de la Prefectura Superior de Policia d’Aragó es troba hospitalitzat després de ser agredit, quan estava fora de servei, a l’interior d’un autobús urbà de Saragossa.

Els fets s’han produït quan el sospitós, que encara no ha sigut detingut, va pujar al bus sense mascareta. La resta d’usuaris li van dir que se la posés i va ser en aquest moment quan l’agent, de forma respectuosa segons els allà presents, li va indicar que havia de posar-se-la i complir les normes després d’identificar-se com a agent. En aquest moment, el jove va començar a increpar l’agent fins que se li va tirar a sobre i li va donar diverses puntades de peu i cops de puny.

De forma immediata diversos usuaris van intervenir per intentar evitar que la pallissa anés a més. No obstant, l’agent presenta un vessament a l’ull i està pendent d’un TAC per si tingués algun tipus de traumatisme cranial.

En aquests moments es busca el sospitós per detenir-lo com a autor d’un delicte de lesions i un altre d’atemptat contra un agent de l’autoritat. Així mateix, serà proposat per a una sanció sanitària per incompliment de les normes sanitàries que exigeixen l’ús de la mascareta per evitar contagis per la Covid-19 en espai tancats.