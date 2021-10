Més d'un centenar de treballadores de la llar i les cures s'han manifestat aquest diumenge a la tarda davant la Subdelegació del Govern a Barcelona per reclamar la "immediata ratificació" del Conveni 189 de l'Organització Internacional del Treball (OIT) per acabar amb la seva "precària situació laboral". Les concentrades, que han comptat amb el suport de diverses associacions de dones migrades i dels sindicats CCOO i UGT, han alçat els pals de fregar literalment per denunciar que actualment no tenen dret ni a l'atur, ni a la jubilació, ni a la baixa laboral, ni a la Llei de prevenció de riscos. Critiquen que l'actual normativa laboral les margina i reclamen una flexibilització de la Llei d'estrangeria perquè moltes d'elles són migrants.

Fany Galeas, responsable de l'Àmbit de Treballadores de la Llar i les Cures de CCOO de Catalunya, ha denunciat en declaracions als mitjans que aquest col·lectiu està "patint una discriminació laboral per part del govern espanyol", perquè "no tenen un contracte digne ni un salari mínim interprofessional digne". Davant d'això ha reiterat que el sector necessita que es ratifiqui el Conveni 189 per tal que "siguin incloses en el règim general de la Seguretat Social". Galeas també ha aprofitat per critcar la penosa situació que viuen algunes companyes que treballen d'internes en cases "24 hores els set dies de la setmana" sense dret a descans.

Les concentrades han cridat consignes com "189 per un treball digne", "no hi som totes, falten les internes" o "prou discriminació laboral del govern espanyol". A més, han aprofitat per denunciar que "el sector està feminitzat i invisibilitzat" i que moltes d'elles s'han quedat sense feina i sense cap subsidi arran de la pandèmia.

La concentració ha acabat amb un punt d'esperança perquè els sindicats han anunciat que el pròxim 4 de novembre es reuniran amb el Subdelegat del govern espanyol per exposar la precària situació laboral que viuen les treballadores de la llar i les cures i fer-li arribar les seves reivindicacions.