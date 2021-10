En aquesta Fira Mediterrània no hi ha hagut concert de cloenda, però el Canigó d’ahir al teatre Kursaal se’n podria considerar. Manel Camp i l’Esbart Dansaire de Rubí van tornar a portar a Manresa el mateix espectacle que fa 25 anys van estrenar a la ciutat. Si llavors va ser a les trobades de cultura popular que es van fer prèvies a la fira, aquest cop va ser al teatre Kursaal.

Els que ahir van interpretar la música van ser alumnat de l’ESMUC de poc més de vint anys. Alguns, per tant, no havien ni nascut al 1996, quan l’obra va veure la llum per primera vegada. Per als assajos van disposar d’un seguiment del pianista i compositor Manel Camp, que va fer sonar a l’uníson una cobla, un quartet de percussió i un quartet de corda.

Els cors a l’amfiteatre

Els que ja no van cabre dalt de l’escenari van ser els cors de l’Orfeó Manresà i la Coral Escriny de Santpedor, que van cantar des dels balcons laterals de l’amfiteatre. En total, 130 artistes en escena en el que és l’espectacle més nombrós dels que s’estan duent a terme coincidint amb els 75 anys del compositor i músic manresà.

Es tracta del projecte de Minorisa a Carst que tindrà com a pròxima parada la Sala Petita del mateix teatre Kursaal, on Manel Camp compartirà dimecres escenari amb l’actriu Sílvia Bel dins del cicle Tocats de lletra. Les entrades ja estan esgotades.

Un ensurt a l’escenari

Canigó és l’escenificació del poema èpic del mateix nom que el 1886 va escriure mossèn Jacint Verdaguer. La peça comença amb la dansa de dos follets i el piano càlid del mateix Camp. És la introducció de la llegenda del jove Gentil i dels comtes Tallaferro i Guifré.

El gran ensurt de la nit va ser quan Danny Villacrés, que feia el personatge de Guifré, va fer-se mal al taló en un dels salts. El va substituir amb rapidesa Jordi Rubio, director de l’esbart. El ballarí va anar directe cap a l’Hospital Sant Joan de Déu.

La nit va acabar amb un aplaudiment del públic emmascarat que ahir va omplir el teatre Kursaal. També per un petit parlament de Manel Camp. El músic, actualment resident a Mallorca, va aprofitar per recordar el coreògraf de la peça Eduard Ventura, mort fa 10 anys.

Per Nadal a la televisió

L’espectacle es podrà tornar a veure el 13 de novembre a Rubí. Ahir es va enregistrar i està previst que aquest Nadal s’emeti per la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya.