El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha afirmat que els Mossos d'Esquadra han patit "unes agressions inacceptables" d'una societat "molt tensada". Així s'ha referit, sense fer-ne referència explícita, a les situacions viscudes pels agents en els desallotjaments dels macrobotellots de les últimes setmanes, en l'acte de les Esquadres de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona, aquest dilluns.

La cap de la regió, la comissària Marta Fernàndez, havia dit en el seu parlament que els agents es veuen afectats "de vegades per una violència inadmissible". Elena ha advertit que el que ha patit la societat amb la covid-19 "no passarà sense conseqüències" i que hi haurà "una certa fatiga social" que hauran d'aprendre a gestionar.

En l'acte de les Esquadres de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona, que ha tingut lloc aquest dilluns a la tarda al Museu del Disseny, Elena ha afirmat que en els darrers mesos s'ha viscut una "tensió social molt rellevant" i que els Mossos han patit unes "agressions inacceptables des de qualsevol punt de vista".