El coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha reconegut el "patiment" de les víctimes "causades per la violència d'ETA" amb motiu del 10è aniversari de la fi de la banda terrorista. "Volem traslladar-los el nostre pesar i dolor pel patiment sofert. Sentim el seu dolor i des d'aquest sentiment sincer afirmem que no s'hauria d'haver produït mai", ha dit Otegi aquest dilluns en una declaració solemne que ha llegit acompanyat del secretari general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, al Palau d'Aiete a San Sebastià. Otegi ha insistit que "a ningú pot satisfer que tot allò passés ni que es prolongués tant en el temps".

El líder abertzale ha afirmat que s'hauria d'haver "arribat abans" a la fi de la violència. "Desafortunadament, el passat no té remei. Res del que diguem pot desfer el dany causat, però estem convençuts que és possible almenys alleugerir-lo des del respecte, consideració i memòria", ha afirmat Otegi

.El dirigent d'EH Bildu ha insistit que l'esquerra independentista basca "sent enormement" el "patiment" de les víctimes d'ETA i es compromet a "tractar de mitigar-lo en la mesura de les seves possibilitats".

Podem celebra la declaració

La líder de Podem, Ione Belarra, ha destacat que les declaracions d'Otegi són "un pas sense precedents" de l'esquerra abertzale, que posa "en el centre el dolor de les víctimes d'ETA, reconeixent que mai s'hauria d'haver produït i que les vies pacífiques són l'únic camí possible". "Obligació dels demòcrates reconèixer el pas", ha dit en una piulada a Twitter.D'altra banda, el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, també ha celebrat que "avui és un gran dia" i ha dit que les reaccions a les paraules d'Otegi faran distingir entre "bones o males persones".

El PP ho critica

La diputada del PP al Congrés i presidenta dels populars a Navarra, Ana Beltrán, ha afirmat també a Twitter que Otegi és una "xacra per a la democràcia" i ha argumentat que "sentir el dolor de les víctimes és incompatible amb presentar a terroristes com a herois i defensar la impunitat dels assassinats no resolts".