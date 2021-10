L’exlíder dels laboristes britànics Jeremy Corbyn ha obert la porta a la celebració d’un segon referèndum d’independència a Escòcia. En una entrevista a l’ACN, el diputat a Westminster també va dir que no creu que el primer ministre britànic, Boris Johnson, reaccioni com ho va fer el govern de Mariano Rajoy la tardor del 2017 amb el procés català davant d’un potencial escenari similar a Escòcia. D’altra banda, va afirmar que «els historiadors d’aquest període del segle XXI no deixaran bé els governs i polítics que giren l’esquena als refugiats». L’excap de l’oposició britànic participa aquest cap de setmana al Congrés Mundial per la Pau a Barcelona, organitzat per l’International Peace Bureau i l’Institut Català Internacional per la Pau.

«No m’oposo a un segon referèndum a Escòcia», va explicar a l’ACN, tot i que va dir que en el plebiscit també hi hauria d’haver l’opció federal. Segons ell, «el Regne Unit té un sistema constitucional molt centralitzat», amb competències per a Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord, però no per a les regions angleses. «Donaria suport a la idea d’un projecte federal», va insistir.

A més, Corbyn creu que «no és probable» la resposta policial a l’1-O i els empresonaments a líders polítics es repeteixin al Regne Unit sota un govern del conservador Boris Johnson. «Ell s’ha oposat fins ara a un referèndum, però pot canviar d’opinió», va afegir el candidat que li va disputar la posició de primer ministre en les últimes eleccions parlamentàries al Regne Unit el 2019.

D’altra banda, l’exlíder laborista va criticar les desigualtats socials a nivell mundial i es va mostrar favorable a l’acollida de refugiats. «No vull veure vaixells armats al Mediterrani, forces navals al Canal de la Mànega o punts fronterers electrificats a Hongria», va emfatitzar. Segons Corbyn, hi ha 17 milions de refugiats arreu del món a causa del «canvi climàtic, l’infringiment dels drets humans, les guerres i nivells obscens de discriminació».