El president espanyol, Pedro Sánchez, va tancar ahir el 40è Congrés Federal del PSOE amb una reivindicació dels valors de la socialdemocràcia: la «solidaritat», la «igualtat» i la «llibertat», que –va dir– han marcat la resposta dels socialistes a la crisi. Va contraposar aquestes polítiques a la tasca de la dreta i la ultradreta que «qüestionen la legitimitat del govern» i el sistema democràtic. En aquest marc va prometre abolir la prostitució i derogar la reforma laboral del PP i la llei mordassa.

Va vincular la seva gestió a la dels seus predecessors i va assegurar que com a Felipe González i José Luis Rodríguez Zapatero els «negacionistes» de la dreta li critiquen els seus esforços per «cohesionar» Espanya des del «diàleg» i la «convivència», que són els conceptes «i no la desqualificació» que garanteixen la continuïtat d’Espanya.

També va recordar que els fets del 2017 a Catalunya van tenir lloc amb el PP a La Moncloa, i no el PSOE, i va posar de manifest el canvi de tarannà del seu govern. «Si hi ha un partit que estima Espanya és el PSOE», perquè «treballem per unir, cohesionar», i «això es fa amb el diàleg, i no amb el crit i la desqualificació». «Treballem per la cohesió d’Espanya fomentat el diàleg i el retrobament dins de la llei i la constitució», va dir.

«Quan altres s’hagin cansat d’odiar seguirem treballant per la convivència entre catalans i entre Catalunya i el conjunt de la seva pàtria, que és Espanya, recuperant el diàleg i la convivència absurdament trencats a Catalunya durant aquests anys», va sentenciar. «I no espero dels negacionistes de torn, de sempre, que ho reconeguin, com no ho van reconèixer a José Luis i a Felipe, però seguirem avançant en convivència i en concòrdia per Catalunya. És el que farem per Catalunya i per la unitat d’Espanya», va dir.

El president espanyol també va prometre que derogarà la reforma laboral i la llei mordassa. Va reivindicar també el PSOE com a formació ecologista i feminista, i va assegurar que complirà el compromís assolit en aquest congrés d’abolir la prostitució. «Aquest és el nostre compromís, avançar cap a l’Espanya que volem i que ens mereixem», va dir. També va situar la salut mental com una de les noves prioritats del seu executiu, i va recordar que ha aprovat un pla de 100 milions d’euros amb el compromís de renovar l’estratègia de salut mental actual, que data del 2009.