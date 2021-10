El líder del PSC, Salvador Illa, creu que s'ha de fer "una revisió de com funciona el Tribunal de Comptes" després que aquest òrgan tombés la setmana passada l'aval de l'ICF per als ex alts càrrecs del Govern. "No hem de tenir mai por a revisar coses que poden funcionar millor", ha expressat, en una entrevista a Rac1. Illa també ha considerat que la seva tasca de judicialització "estaria millor ubicada en àmbits estrictament judicials". El dirigent socialista també ha recordat que el Consell de Garanties Estatutàries va emetre un informe dient que el fons "s'ajustava a dret". D'altra banda, Illa ha defensat que no es pot plantejar un eventual indult a l'expresident Carles Puigdemont "si no ha comparegut davant la justícia".

"Estem per resoldre problemes, no per a crear-ne més", ha respost Illa, preguntat per si es contempla alguna solució per al retorn de Puigdemont i la resta d'exiliats. I ha considerat que el que haurien de fer és "tornar i fer front a les conseqüències". "L'estat de dret s'ha de respectar sempre, i aquests plantejaments [sobre un eventual retorn de Puigdemont] no es poden fer", ha afegit.

Illa ha explicat que el PSC activarà el procés congressual aquest dilluns a la tarda, en el marc d'una reunió de l'executiva. I que diumenge, el Consell Nacional convocarà formalment un congrés extraordinari pel 18 i 19 de desembre. És en aquest congrés on es rellevarà el primer secretari de la formació, Miquel Iceta. Previsiblement, si la militància ho avala, el lideratge passarà a mans d'Illa, que ja encapçala el partit al Parlament. Illa ha explicat que el seu partit surt "content" del Congrés del PSOE, celebrat aquest cap de setmana a València, en què s'ha incorporat quatre membres del PSC a l'executiva del PSOE. Ha negat que en aquest congrés s'hagi fet un gir a la dreta i ha dit que s'ha plasmat "l'anhel de trobar-se tots" [en el socialisme].