El grup d'En Comú Podem al Parlament proposa crear una comissió d'investigació sobre els abusos sexuals que afecten l'església a Catalunya. "Ha arribat el moment de posar llum", ha dit la presidenta dels comuns, Jèssica Albiach, en una carta enviada a tots els grups de la cambra catalana. Albiach insta els partits a seguir l'exemple de França, on la Conferència Episcopal va posar en marxa una comissió d'investigació independent que ha demostrat que entre 1950 i 2020, 216.000 menors van ser víctimes de violència sexual per part de més de 3.000 sacerdots. "L'església catòlica a Catalunya i a Espanya s'ha negat sistemàticament a reconèixer la seva responsabilitat directa en els escàndols de pederàstia", ha apuntat Albiach.

En Comú Podem considera que els casos s'han tractat de manera aïllada i per això demana "obrir un procés per conèixer tota la veritat, depurar responsabilitats i reparar les víctimes". Els comuns han iniciat el tràmit arran de la denúncia per pederàstia contra l'Abadia de Montserrat. En la legislatura passada, el juliol del 2019, el ple del Parlament va aprovar la creació d'una comissió d'investigació sobre els casos de violència sexual denunciats en centres escolars, a petició dels comuns, i la creació d'una comissió d'estudi sobre els abusos sexuals a infants. Però cap de les dues es va arribar a posar en marxa.