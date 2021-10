El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va rebutjar ahir que la vacuna contra la covid sigui obligatòria per treballar, després que la patronal de petites i mitjanes empreses Pimec plantegés la necessitat d’incloure el certificat covid per accedir als centres de treball. Pimec va instar divendres a «afrontar el debat del passaport covid per accedir als centres de treball», ja que no fer-ho «ens allunya del que ja han fet altres països i anteposa interessos individuals per sobre del col·lectiu».

En una roda de premsa, Argimon va dir que no és partidari de l’obligatorietat de vacunar, ja que la via preferible en la gestió de la salut pública és, segons el seu parer, «treballar en la solidaritat», per fer entendre a la població que cal immunitzar-se pel bé, en aquest cas, de tots els treballadors. A més, «ni a Espanya ni a Catalunya hi ha una oposició a vacunar-se i això es veu en les taxes de cobertura, que són molt elevades, així que creiem que no seria necessari», va afegir. El 73,5% de la població catalana està vacunada amb pauta completa i, entre els 20 i els 65 anys, el percentatge és del 75%, amb cobertures més altes a partir de 45 anys (per sobre del 83%), una mica menys entre 35 i 44 anys (75,6%) i més reduïdes entre els 20 i els 34 anys (66%).

En tot cas, Argimon va recordar que la Generalitat no té competències per imposar la norma i que ha parlat amb la ministra de Sanitat, Carolina Darias, que no creu que sigui «la via» per on vol transitar el seu Govern.