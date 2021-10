La CUP va afirmar ahir que la decisió de Pau Juvillà de no retirar llaços grocs de la Paeria va ser «col·lectiva» i la va prendre la Crida per Lleida-CUP. La formació ho va dir poc després que se sabés que el seu militant serà jutjat el 22 de novembre al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per desobeir l’ordre de la Junta Electoral Central.

L’esquerra anticapitalista considera la desobediència «una eina de transformació i de consecució de drets» utilitzada «habitualment i al llarg de la història». I va opinar que es tracta de la «transgressió col·lectiva» d’una norma en vigor «injusta» de manera «conscient, pública i assumint-ne les conseqüències». En el cas de Juvillà, va afegir, l’acció reivindicava la llibertat d’expressió. La CUP va valorar que l’objectiu de mantenir els llaços penjats va ser «reivindicar el dret a la llibertat d’expressió i oposar-se a la idea difosa per les forces polítiques de la dreta sobre la neutralitat de les institucions i l’espai públic».

Per tot plegat, la CUP assumeix la «desobediència que va exercir» Juvillà com «un acte col·lectiu de desobediència en defensa de la llibertat d’expressió i de rebuig a la repressió» i reivindica «el dret del poble català i de totes les nacions sense estat a exercir el seu legítim dret a l’autodeterminació». També va exigir l’absolució de totes les persones represaliades i el lliure retorn de les persones exiliades.