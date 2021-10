Des de l'inici de la pandèmia, el Departament de Salut ha administrat 5.948.943 primeres dosis de la vacuna contra la covid-19 , 2.071 més que en el balanç d'ahir, dilluns, i 5.110.810 de segones, 3.118 més. En paral·lel, ja s'han administrat 77.158 terceres dosis, 1.177 més. La pauta completa arriba a un total de 5.828.424 persones (+4.073).

Així, un 73,8% de la població de Catalunya té la pauta completa i el 75,3% ha rebut la primera punxada. Si només es té en compte la població major de 12 anys –la que es pot vacunar-, el 82,7% té la pauta completa, mentre que el 84,4% té almenys una dosi.

Per franges d'edat, tenen la pauta completa el 93,6% dels ciutadans de 80 anys o més: el 93,4% dels de 70 a 79 anys; el 89,7% dels de 66 a 69; el 88,9% dels de 60 a 65 anys; el 87,3% dels de 50 a 59; el 83,5% dels de 45 a 49 anys; el 79,3% dels de 40 a 44 anys; el 73,1% dels de 35 a 39 anys; el 66,8% dels de 30 a 34; el 66,8% dels de 20 a 29; el 77,9% dels de 16 a 19, i el 69,5% dels de 12 a 15 anys.

L'Rt puja a 0,95 i el risc de rebrot ho fa a 42

En el balanç d'avui del Departament de Salut, s'ha declarat dos hospitalitzats menys a causa de la covid-19 en les darreres hores (343) però dos crítics més a l'UCI (93). L'Rt puja una dècima i se situa ara en 0,95, mentre que el risc de rebrot ho fa fins a 42. En paral·lel, s'han notificat 515 nous casos confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 920.134. En les darreres hores s'han notificat 14 morts i el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 23.971. L'1,53% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 45,49 a 45,58, mentre que a 7 dies puja de 20,32 a 21,46.

El risc de rebrot era de 46 entre el 2 i el 8 d'octubre, i es manté en 42 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, puja a 0,95, per sobre del valor de la setmana anterior (0,82). La incidència a 7 dies és de 21,46 entre el 9 i el 15 d'octubre, per sota dels 24,12 de l'interval anterior. A 14 dies, la incidència és de 45,58, per sota dels 57,30 casos que es van registrar entre el 2 i el 8 d'octubre. Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, el l'últim període se n'han notificat 1.677, per sota de l'interval anterior, quan se'n van declarar 1.885.Durant l'última setmana analitzada, s'han fet 87.992 PCR i 46.670 tests d'antígens, dels quals l'1,53% ha donat positiu, inferior a l'interval anterior (1,59). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 40,06 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 997.794 casos, dels quals 920.134 per PCR\/TA. Pel que fa a les morts, no se n'han declarat cap més i la xifra és de 23.971 defuncions des de l'inici de la pandèmia.

Entre el 9 i el 15 d'octubre s'han declarat 13 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 22. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 330 persones. La setmana del 2 al 8 d'octubre n'hi havia 355.Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 35.157 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 1 més. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 39.000. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 9.241 persones, sis més.