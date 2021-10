Manifestants es van enfrontar ahir a la tarda amb forces antidisturbis de la Policia al port italià de Trieste, amb crits i llançament de petards, després que al matí els agents dissolguessin amb aigua a pressió la seva protesta contra l’obligació del certificat contra la covid-19 per treballar. En la protesta de la tarda es van viure moments de tensió quan desenes de manifestants es van asseure a terra per impedir el pas del contingent policial o es van enfrontar als agents amb petards i insults.

La policia havia desallotjat al matí amb càrregues i gasos lacrimògens diversos centenars de manifestants que des de fa dies protestaven en una de les entrades del port de Trieste, un dels més importants del país, davant l’obligació de presentar el certificat sanitari anti covid per poder treballar introduïda pel Govern.

Els manifestants, la majoria estibadors i personal del port, però també molts antivacunes i opositors de l’obligació del passi sanitària, estaven concentrats al lloc des de divendres, quan va entrar en vigor l’obligació. La protesta no estava bloquejant l’activitat del port, accés clau per a Europa de l’Est, però sí que la retardava. Després del desallotjament de la dàrsena Quatre, l’ocupada, els estibadors es van traslladar a la carretera davant del port, on també van rebre la càrrega dels agents antidisturbis. Els sindicats majoritaris CGIL, CISL i UIL havien demanat alliberar el port perquè «les legítimes manifestacions de dissidència» han de garantir-se «però sense impedir que un port i una ciutat continuïn generant ingressos i perspectives de futur».