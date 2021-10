El primer ministre de Polònia, Mateusz Morawiecki, ha recriminat a Brussel·les que li faci "xantatge" amb els fons europeus. "No ens intimidarem, volem diàleg", ha dit Morawiecki en una compareixença al Parlament Europeu per donar explicacions sobre la sentència del Tribunal Constitucional polonès que declara la supremacia de la constitució polonesa per sobre del dret de la Unió Europea.

Morawiecki ha acusat la Comissió Europea "d'atacar" el seu govern de forma "parcial i injusta". "Les regles de joc han de ser les mateixes per a tots", ha contestat a la presidenta de la CE, Urusula Von der Leyen. La cap de l'executiu comunitari ha assegurat que una de les opcions sobre la taula és suspendre les ajudes europees a Polònia.

Així, Von der Leyen ha reclamat a Morawiecki que expliqui com pensa "protegir" els diners dels contribuents europeus de les repercussions que pugui tenir la sentència del TC. "Estic molt preocupada perquè la sentència qüestiona les bases de la UE, és un desafiament directe a la unitat de l'ordre legal de la UE. Només un ordre legal comú proporciona certesa legal i confiança mútua", ha remarcat.