L'expresident del govern espanyol Felipe González ha reclamat aquest dimecres el retorn de Joan Carles I a Espanya i que se li respecti la presumpció d'innocència. Després de participar d'un dinar al Círculo Ecuestre de Barcelona, González ha lamentat que no s'estigui valorant el llegat de l'excap de l'Estat. 10 anys després de la fi de l'acció armada d'ETA, l'expresident espanyol ha recordat la impressió que li va causar l'atemptat a Hipercor quan estava de viatge oficial al Brasil. Fruit de la pressió per ETA, ha indicat que des que va abandonar la Moncloa s'ha esforçat per desconnectar del telèfon durant les nits. També ha apuntat que en l'època de l'assassinat d'Ernest Lluch tenien constància que es preparava un atemptat a Barcelona.

Durant el col·loqui que s'ha organitzat, González ha coincidit amb un dels pares de la Constitució Espanyola Miquel Roca. Tots dos han explicat que la Carta Magna es pot reformar i el socialista ha reivindicat que sense seguretat jurídica "no hi ha llibertat". Respecte a la crispació que es pot contemplar a les xarxes socials, González ha sentenciat que existeixen "multiinquisidors".

"Cadascú et diu el que pots fer i pensar. Deixi'm tranquil i pensar el que vulgui. No em posi una inquisició rere una altra", ha defensat. "Jo no callaré i seguiré dient el que penso si no hi estic d'acord", ha conclòs.

Finalment, González ha lamentat que la política actual no disposi de projectes de futur i que només plantegi què s'ha de fer en els propers dies. Sobre Barcelona ha recomanat que es governi "per la gent". Els periodistes que han assistit a l'acte no han pogut plantejar preguntes a l'expresident del govern espanyol.