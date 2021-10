La portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, considera que el «pas» donat pel coordinador d’EH Bildu, Arnaldo Otegi, és «insuficient» i li va reclamar ahir que demani «perdó» i passi de les «paraules als fets» condemnant la banda i no participant en homenatges als condemnats.

Preguntada en la roda de premsa després del Consell de Ministres per les paraules d’Otegi, en les quals va lamentar el dolor de les víctimes i va dir que mai hauria haver-se produït, Rodríguez va assegurar que aquest gest està «bé», però va afegir que cal anar «molt més allà». Al seu judici, l’esquerra abertzale ha de demanar perdó per no «revictimitzar» les víctimes com quan participa en els homenatges que s’organitzen en les seves localitats d’origen als presos d’ETA quan surten de la presó.

La reacció de Rodríguez a les paraules d’Otegi va un pas més enllà de les manifestades per altres dirigents del PSOE, com el seu portaveu, Felipe Sicília, que va considerar dilluns «un avanç» el pas donat per l’esquerra abertzale, un gest que creï pot ajudar a cicatritzar ferides. Rodríguez, això sí, no va voler replicar el PP, que va denunciar que les declaracions d’Otegi permeten al Govern «blanquejar Bildu», per la qual cosa ha presentat una iniciativa parlamentària demanant que s’exclogui de qualsevol pacte als qui no condemnin ETA.

La portaveu va subratllar que la unitat va ser un dels elements que va permetre derrotar ETA fa ara deu anys i considera que aquestes manifestacions són un «mal servei». «No cal donar-li ni un titular», va insistir.

Preguntada també per si creu que aquestes manifestacions d’Otegi poden aplanar al camí perquè Bildu doni suport als pressupostos de l’any que ve, Rodríguez va expressar el seu «absolut» respecte per totes les forces polítiques del Congrés que, va afegir, representen la «voluntat del poble espanyol en tota la seva extensió». «En aquells anys durs de violència el que reclamaven les forces polítiques que defensem la democràcia era que es defensessin les posicions amb la paraula i no amb les armes i aquest ha estat un èxit de tota la societat espanyola», va remarcar.

Per la seva banda, la portaveu de la Generalitat de Catalunya, Patrícia Plaja, va aplaudir ahir la declaració de l’esquerra abertzale pronunciada per Otegi, perquè considera que es tracta d’un posicionament «històric i necessari». En roda de premsa posterior al Consell Executiu, al costat del vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, Plaja va destacar que representa un pas endavant en aquest procés per la pau al País Basc: «La força de les paraules sempre, en tots costats i amb tothom». En ser preguntat per si l’independentisme català s’imagina demanant perdó per la unilateralitat de 2017, Puigneró ha contestat que es tracta de «política ficció» i que no veu comparables les dues situacions. Va argumentar que l’independentisme català ha utilitzat sempre «instruments democràtics» i pacífics per intentar aconseguir els seus objectius.