L'Audiència Nacional ha emès un informe oposant-se a la concessió de l'indult al raper lleidatà Pablo Hasel, que compleix diverses penes de presó per enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona. El tribunal considera que el músic mostra una "actitud antisocial", ja que té diverses condemnes per fets similars i no es vol sotmetre al programa de tractament penitenciari. Per això, d'acord amb la fiscalia, s'oposa a l'indult, tot i que la decisió final la prendrà el govern espanyol.

La fiscalia diu que no hi ha motius de justícia, equitat o utilitat pública per justificar l'indult. Com que Hasel no va demanar l'indult, sinó que va ser l'Acadèmia Catalana de la Música, l'Audiència va donar-li l'ocasió de pronunciar-s'hi i el seu advocat va dir que no s'oposava al perdó ni a suposats beneficis penitenciaris.

El tribunal recorda que l'indult és excepcional, i més encara pel que fa a delinqüents reincidents. Així, Hasel ja va ser condemnat pel Suprem el 2014 per apologia del terrorisme, el 2016 per violació de local i el 2017 per resistència o desobediència a l'autoritat. Ara compleix condemna per la sentència del 2020 del Suprem que confirmava el delicte d'enaltiment del terrorisme, injúries i calúmnies contra la Corona i altres institucions de l'estat.

El tribunal emet el seu informe desfavorable perquè "no concorren" motius de justícia, equitat o utilitat pública, i ho argumenta al·legant "l'actitud antisocial" de Hasel que revelen les diverses condemnes i "la seva pròpia manera d'afrontar el tractament penitenciari que revela el seu informe de conducta" a la presó. Hasel "mostra la seva disconformitat amb el programa individualitzat de tractament proposat pel centre penitenciari i es nega a realitzar el tractament". Això indica, segons el tribunal que no hi ha raons a favor de l'indult.