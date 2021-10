Els grups d'activitats lectives extraescolars que siguin estables constituiran una tercera bombolla anomenada grup constant, segons el pla d'actuació per a les activitats educatives fora de l'horari lectiu per a infants, adolescents i joves d'entre 3 i 18 anys que ha aprovat aquest dimarts el Departament de Salut. En aquest grup constant les mesures de protecció (per exemple, la distància física) "no s'han de relaxar si no és imprescindible" per fer l'activitat, però si es fa dins l'escola, amb joves o infants únicament del mateix grup de convivència estable (GCE) s'aplicaran només les mesures d'higiene i prevenció i mascareta equivalents a les del grup de classe.

Pel que fa l'ús de les mascaretes, la norma estableix que és obligatòria a partir dels 6 anys però que se'n pot prescindir a l'exterior si hi ha prou distància mínima de seguretat i es fan activitats on no es pugui usar o no sigui recomanable. En són exemples l'activitat física intensa o tocar instruments de vent, entre d'altres. En general, es recomana que les ràtios es mantinguin entre els 10 i els 20 participants per grup constant.Finalment, pel que fa a la gestió de casos, les activitats en grups s'han de dividir en dos: persones immunitzades (que han passat la covid-19 en els darrers 6 mesos i\/o tenen la pauta de vacunació completa) i no immunitzades (no han passat la covid-19 en els darrers 6 mesos i no tenen la pauta de vacunació completa). Aquesta divisió determina l'actuació que cal fer quan es confirmi un cas positiu dins el grup constant en la resta de participants.