La velocitat de propagació de la Covid ha tornat a pujar a Catalunya per sobre d’una Rt d’1 i un lleuger augment de les infeccions, tot i que aquest repunt no s’ha vist als hospitals, on hi ha hagut menys ingressos i menys UCI en les últimes 24 hores. La mortalitat també és menor que els dies anteriors, amb dues persones mortes notificades des d’ahir i una mitjana de dues morts al dia en l’última setmana.

Catalunya central: pugen l'Rt i el risc de rebrot

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 64.319 casos acumulats confirmats per PCR/TA, 43 més. La xifra s'eleva a 69.872 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.432 persones en aquesta regió, cap més.

El risc de rebrot puja 6 punts i és ara de 63, per sota dels 82 de l'interval anterior. La taxa de reproducció puja una dècima fins a 0,95, per sobre de l'Rt de la setmana del 4 al 10 d'octubre (0,73). La incidència a 7 dies és de 26 i l'1,79% de les proves que es fan donen positiu. La regió té actualment 36 pacients ingressats (-2).