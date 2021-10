La Fiscalia demana 14 anys d’inhabilitació per a l’alcalde de Santa Susanna, al Maresme, Joan Campolier (JxCat), acusat de prevaricació per haver prorrogat il·legalment el servei de transport del municipi i negar-se de forma «contumaç, mal intencionada, deliberada i reiterada» a regularitzar-lo. El judici contra Campolier, que ja va ser condemnat a 4 anys d’inhabilitació el 2004 i s’enfronta a d’altres causes obertes per la seva gestió municipal, es va celebrar ahir a la secció setena de l’Audiència de Barcelona, on el ministeri públic li imputa un delicte continuat de prevaricació urbanística amb agreujant de reincidència.

Els fets pels quals va respondre ahir es remunten al 2013, quan va vèncer l’última pròrroga de la llicència administrativa concedida a l’empresa Trenes Turísticos Santa Susanna S.L., que s’encarregava des del 2008 del servei de transport urbà, escolar i del tren turístic a la localitat.