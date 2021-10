Guanyem Badalona va anunciar ahir que votarà a favor de la moció de censura que l’oposició està negociant per desallotjar Xavier García Albiol (PPC) de l’alcaldia i substituir-lo pel socialista Rubén Guijarro, però ha descartat compartir govern amb el PSC. Així ho va assenyalar en un comunicat després de la reunió mantinguda ahir fins a última hora de la nit entre les formacions de l’oposició, la primera de caràcter oficial per pactar la moció de censura contra Albiol arran de la seva aparició als papers de Pandora vinculat a una societat a Belize. Amb tot, la trobada va posar en relleu les profundes discrepàncies que tenen el PSC i Guanyem; la falta d’acord per decidir qui rellevaria el socialista Àlex Pastor, que va dimitir el maig del 2020, van aplanar el camí perquè Albiol recuperés el comandament de la ciutat l’any passat. Segons Guanyem, el xoc s’hauria produït després que els socialistes es neguessin a «ratificar» la proposta de govern «col·legiat i compartit».