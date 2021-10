Les forces independentistes van avançar ahir que exigiran al Govern de Pedro Sánchez «garanties d’execució» de les inversions per a Catalunya en la negociació dels pressupostos generals de l’Estat, en la qual JxCat, a més, pensa posar sobre la taula el traspàs de Rodalies.

En la sessió de control al president de la Generalitat al ple del Parlament, tant Pere Aragonès com els seus socis de Govern, JxCat, van coincidir a plantejar les «garanties d’execució» com a condició per plantejar-se el suport als pressupostos, encara que no hi ha entre ells una estratègia negociadora unitària.

Les apel·lacions de JxCat a formar un front independentista amb ERC i la CUP per negociar units els pressupostos amb el Govern xoquen amb els recels dels republicans, que els seus 13 diputats al Congrés ja són, per si mateixos, decisius per aprovar els comptes, per la qual cosa són reticents a deixar-se condicionar la seva estratègia pels seus socis de Govern, que disposen de quatre escons a Madrid.

Després que en l’anterior sessió de control Aragonès reptés els seus socis a plantejar propostes concretes de cara a una negociació conjunta amb el Govern de l’Estat, el president del grup de JxCat al Parlament, Albert Batet, va acudir al ple amb cinc idees que poden ser el «punt de partida» de les converses.

A més del manteniment dels fons extraordinaris per la covid, la cogestió dels fons europeus i la defensa del català en el sector audiovisual, Batet va demanar «garanties de compliment de les inversions de l’Estat», així com el «traspàs de Rodalies».

Aquest últim punt contrastava amb el que minuts abans havia exposat al ple el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, principal veu de JxCat a l’executiu, que suggeria «no vincular directament» el traspàs de Rodalies als pressupostos estatals. A la vista d’aquesta contradicció, fonts de la vicepresidència van voler puntualitzar posteriorment que el que Puigneró volia assenyalar és que, més enllà que als pressupostos s’hi pugui incloure una partida per al traspàs, per fer efectiva la transferència de Rodalies caldrà treballar també en altres espais, com a les comissions bilaterals entre Estat i Generalitat.

Totes les propostes esmentades per Batet poden ser «compartides» per ERC, va dir Aragonès, que va matisar que per plantejar-se un suport als pressupostos generals de l’Estat també hi ha d’haver «avanços en la resolució del conflicte polític» català.

Aragonès va insistir que la baixa execució pressupostària a Catalunya en anys anteriors fa «poc creïble» el projecte de pressupostos del Govern central.