Als anys 80, les persones que morien per suïcidi se seguien enterrant en espais aïllats dins el cementiri víctimes del tabú i una forta pressió social. Als pobles, els familiars de la persona que havia mort havien de conviure no només amb la pèrdua, sinó amb una vergonya implícita que en tacava el dol. Ara, 40 anys després, s’ha avançat molt en matèria de salut mental. Meritxell Viladrich, cap del servei de la divisió de Salut Mental per Adults d’Althaia , explica que « s’està treballant molt en superar l’estigma. Des de fa anys que es vol treballar la salut mental de forma comunitària, en la comunitat. No només des dels hospitals».

La pandèmia ha suposat un esclat emocional a tots els nivells que, sobretot, ha afectat la part més vulnerable de la societat. El mes de febrer del 2021, Althaia va atendre 51 urgències de salut mental en menors de 18 anys, xifres més altes que les de 2019 o 2020 quan encara queden mesos per computar.

«Hem notat que els trastorns alimentaris estan pujant molt entre els adolescents des de l’inici de la pandèmia. És preocupant».

Amb aquestes dades locals a la mà, també cal afegir que els suïcidis són la primera causa de mort no natural entre els joves de 16 a 35 anys i que el sistema de detecció de la Generalitat de Catalunya, el Codi de Risc del Suïcidi, va computar 601 temptatives de suïcidi en joves fins a 18 anys el 2020. És un increment del 27% respecte a l’any anterior, quan se’n van computar 473. Les xifres d’aquest any no estan disponibles. La doctora Viladrich subratlla que cal diferenciar quan parlem de suïcidi, «perquè és un fenomen complex i amb moltes arestes. És multifactorial». La pandèmia ha agreujat els trastorns mentals entre els joves i també entre els adults, però Viladrich diferencia entre «aquelles patologies que estan diagnosticades i l’estrès puntual o la soledat. Per prevenir el suïcidi cal tenir un estat emocional sa. És molt important la xarxa familiar de cada persona».

Al final, les xifres impossibiliten posar cara i nom a les històries que hi ha darrere. El 2019, van morir 535 persones per suïcidi a Catalunya. Del gener al maig del 2020, 158. Els estralls de la pandèmia i la pre pandèmia encara no són visibles i només es comencen a intuir.