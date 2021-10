El d’ahir era un dia per celebrar. Una dècada enrere, tres encaputxats van anunciar en un vídeo que ETA posava fi a 43 anys de terrorisme en què va assassinar 829 persones. ETA claudicava. Pistoles, segrestos, extorsions i amenaces quedaven enrere.

A la sessió de control al Govern, Pedro Sánchez va voler recordar aquest èxit global de l’Estat sobre els etarres per demanar al PP que assumeixi d’una vegada que la «victòria» també va ser seva i deixi d’«utilitzar» el terrorisme per fer oposició. Els diputats van arribar a la tradicional sessió de control després de saber, gràcies a una exclusiva a El Correo, que Arnaldo Otegi, en un acte amb militants a Eibar dilluns, havia defensat el suport a Sánchez al Congrés amb aquesta frase: «Tenim 200 presos a la presó i si per treure’ls cal votar a favor dels pressupostos, doncs hi votarem».

El líder de l’oposició, Pablo Casado, va preguntar directament al president del Govern si posarà en llibertat «200 presos per aprovar els pressupostos». «La meva resposta a la seva pregunta és un ‘no’ rotund, un ‘no’ rotund», va repetir Sánchez, que va considerar necessari respondre Otegi des de l’hemicicle davant la gravetat de l’afirmació.

El cap de l’executiu no va voler entrar de ple en els comptes i va dir a l’hemicicle, amb els diputats de Bildu als seus escons, quina és la realitat: el PSOE no necessita els cinc parlamentaris abertzales per tirar endavant els pressupostos. És una llei que només necessita majoria simple (més sís que nos) i els 120 diputats socialistes tenen una suma més o menys fàcil amb Podem (35), ERC (13), PNB (6), Més País (3) i Terol Existeix (1). El suport dels republicans és el més delicat de tots, però, a hores d’ara, l’executiu considera que té marge de maniobra sobretot amb la llei de l’audiovisual, fonamental per a Pere Aragonès.

Sí que ho va fer sense càmeres, al pati, un membre del Consell de Ministres clau en aquest assumpte. Sense voler ser citat, va ser contundent: «Que no ens votin els pressupostos», va afirmar abans de destacar que la política penitenciària no ha estat mai ni ho serà part de la negociació dels comptes. A més, va negar que Bildu hagi plantejat alguna vegada aquesta petició en les converses amb el Govern.

Al PSOE li surten els números al Congrés i el desgast que Bildu aparegui sovint com a «soci fix» és enorme perquè ofereix als de Casado la possibilitat de parlar dels seus «pactes» amb els «bilduetarres».