La covid-19 és una malaltia estacional i la seva transmissió està associada a temperatures i humitat baixes, similar a la grip i altres refredats causats per coronavirus, segons un estudi de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). L’estudi, que va publicar ahir la revista Nature Computational Science,, també destaca la «considerable» contribució de la transmissió per aerosols i la necessitat d’adoptar mesures que promoguin la «higiene de l’aire».

Inicialment, els científics van descartar que el SARS-CoV-2 es comportés com un virus estacional similar al virus de la grip perquè semblava que es transmetia amb la mateixa intensitat al llarg de tot l’any. Un primer estudi amb models teòrics va suggerir que el clima no era un factor important, donat el gran nombre de persones susceptibles sense immunitat prèvia contra el virus. Amb tot, algunes observacions suggerien que la propagació inicial del virus a la Xina va ocórrer en una latitud entre 30 i 50ºN, amb baixos nivells d’humitat i temperatures (entre 5 °C i 11 °C). «La qüestió de si la covid-19 és una malaltia realment estacional es torna cada vegada més important per implementar intervencions efectives», assenyala el director del programa de Clima i Salut de ISGlobal i coordinador de l’estudi, Xavier Rodó, qui, en declaracions a Efe, va recordar que l’ISGlobal va desenvolupar «un dels dos únics models computacionals predictius que s’han aplicat en molts països, amb resultats molt positius en la majoria d’ells».

Els investigadors de l’ISGlobal, centre impulsat per la Fundació La Caixa, van analitzar l’associació de temperatura i humitat en la fase inicial de la propagació del virus en 162 països, van establir una correlació amb la taxa de transmissió del SARS-CoV-2 i van comprovar que les taxes més elevades de transmissió s’associen amb temperatures i humitat més baixes. També van analitzar l’evolució d’aquesta associació entre clima i malaltia al llarg del temps, i si era consistent a diferents escales geogràfiques usant un mètode estadístic dissenyat específicament per identificar patrons de variació semblants, és a dir, una eina de reconeixement de patrons en diferents finestres de temps.