Experts en addicions van remarcar ahir que els botellots no són només una qüestió d’ordre públic, sinó que cal abordar-los com un problema de salut pública, amb importants conseqüències en adolescents, i van exigir que s’apugi el preu de l’alcohol per reduir-ne el consum. Arran de la desescalada de les restriccions per la covid, els botellots han proliferat.

Uns 600 professionals del camp de les addicions es reuneixen a Barcelona des d’ahir, de manera presencial i en línia, al congrés de la societat científica Socidrogalcohol, un conclave on s’abordarà especialment el fenomen dels botellots. «Cal ser conscients que, més enllà d’un problema de civisme relatiu per la forma com estan consumint, és al consum en si mateix a què, com a societat, hem de parar esment i elaborar una resposta», va assenyalar en roda de premsa el coordinador de consultes externes del servei de psiquiatria d’ IMQ Amsa a Bilbao, Javier Goti. L’especialista va advertir que el consum d’alcohol en edats primerenques és un factor de risc d’alteracions de funcions cognitives i neuropsicològiques i que, a més, l’estat d’ebrietat pot generar més accidents, episodis de violència i conductes sexuals de risc. «Cal defugir d’aquesta percepció segons la qual el consum regular és un ritu de pas, innocu i sense conseqüències per al menor», va afegir Goti.

Si bé la desescalada de restriccions per la covid ha portat a un increment del consum d’alcohol al carrer, el fenomen dels botellons «no és nou». «En les últimes dues dècades, les enquestes que recullen hàbits de consum de la població entre 14 i 18 anys mostren una certa estabilitat», i l’alcohol és la substància addictiva més freqüent i la percebuda com de menor risc, i en uns nivells de consum «que no s’ha modificat de manera ostensible», segons Goti.