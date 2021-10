El Parlament va instar ahir el Govern a garantir plaça pública gratuïta a l’alumnat que la sol·liciti en l’etapa escolar dels 0 a 3 anys, i a posar a disposició els recursos necessaris en el pròxim exercici pressupostari. Ho va fer arran d’una moció de la CUP sobre l’escola inclusiva i la lluita contra la segregació escolar que va tenir el suport del PSC, CUP, En Comú Podem i PPC. ERC, Junts i Cs es van abstenir i Vox hi va votar en contra. La cambra va reclamar a l’executiu que es garanteixi a tot l’alumnat plaça en un centre públic de proximitat. La cambra demana que el Govern emprengui les accions necessàries per assegurar els recursos suficients per garantir a tot l’alumnat que la sol·liciti la plaça de P2 en centres de titularitat pública, municipals o d’Educació. El Parlament també demana augmentar la dotació de recursos a la formació de professorat, edició de materials, recerca i innovació.